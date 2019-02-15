В Керчи открылся бесплатный киноклуб

В Центральной городской библиотеке им. В. Г. Белинского будут бесплатно показывать фильмы.

В Керчи существует проблема с культурным времяпровождением горожан. Помимо музея и ледового катка, жители и гости Керчи могут просматривать самые новые фильмы на экранах двух кинотеатров. Однако как обстоят дела со старыми, любимыми всеми шедеврами кинематографа?

Вчера в Керчи состоялось открытие бесплатного киноклуба, который находится в Центральной городской библиотеке им. В. Г. Белинского.

Два дня в неделю на большом экране с помощью проектора будут демонстрироваться российские и советские фильмы. На данный момент имеется возможность показывать только фильмы, выпущенные до 1995 года, однако при активной позиции и запросах керчан, возможно, будут демонстрироваться и более современные фильмы, включая зарубежные.

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Бесплатный киноклуб для керчан организован благодаря упорству и энтузиазму одного человека — активиста города Керчи Лазаря ХРУЦКОГО.

Первый киносеанс пройдет уже в понедельник в 14:00. Керчане увидят на большом экране интереснейший фильм «Паспорт» 1990 года За дальнейшим расписанием следите на официальном сайте Центральной городской библиотеки им. В. Г. Белинского.

Организатор мероприятия надеется, что керчане примут активное участие в жизни киноклуба.