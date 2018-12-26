В Керчи открылся «Дом предпринимателя»

Теперь государственные меры поддержки для предпринимателей города Керчи станут более доступными.

Керчане, которые планирует открыть бизнес, смогут получать консультации не только в Симферополе, но и по месту жительства. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

Вчера в Керчи состоялось открытие «Дома предпринимателя». Заместитель главы администрации Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, перерезав красную ленту, дал старт работе представительства в нашем городе.

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Таким образом, к проходящим на регулярной основе образовательным мероприятиям добавился еще один инструмент государственной поддержки малого и среднего бизнеса – консультационная помощь. «Уверен, такое сотрудничество будет укрепляться и в дальнейшем благотворно повлияет на развитие предпринимательства в Керчи. Администрация города готова оказывать помощь в работе Фонда», — подчеркнул Сергей БОРОЗДИН .