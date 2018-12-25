В Керчи открылся музей Афганской войны

Дату открытия музея — 25 декабря выбрали не случайно, это день ввода войск в Афганистан. Для ветеранов Афганистана эта дата трагичная, ведь тогда, 39 лет назад и началась их война.

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Экспонаты для музея собирали в течении полугода. Ранее подобный музей уже был в Керчи при Украине, но его разграбили.

Сейчас здесь можно увидитесь фотографии военных, боевые снаряды, пули, гильзы, оружие, аппараты для связи, форму советских войск в Афганистане и много других вещей, которые несут в себе эхо войны.

Посетить музей Афганской войны могут все желающие с 16:00 до 18:00 по вторникам. Он находится по адресу Мирошника 1А, в здании Автошколы ДОСААФ, на третьем этаже.