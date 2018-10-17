В Керчи открыта «горячая линия» в связи с терактом

В Керчи открыта «горячая линия» в связи со случившемся в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает Администрация города.

По всем вопросам обращаться по тел. 6-00-50, +79789091135 (ЕДДС).

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) является элементом органа повседневного управления местного (городского) звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Напомним, что сегодня около 12 часов дня в Керчи произошла трагедия.

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