В Керчи отменили мероприятия, посвященные 100-летию комсомола

В связи с трагедией в Керчи продолжают отменять запланированные ранее мероприятия.

В конце месяца в Керчи должны были состояться мероприятия, посвящённые столетнему юбилею комсомола.

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Керченская Централизованная библиотечная система» города Керчь Людмила ПОПОВА сообщает, что в связи с трагическими событиями, произошедшими 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже, торжественные мероприятия, посвященные 100-летию комсомола отменяются.

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Напомним, что они были назначены на 29 октября 2018 года.

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