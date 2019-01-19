В Керчи отметили День Республики Крым (ФОТО)

Вчера в керченском дворце культуры «Корабел» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Республики Крым.

Перед началом торжества в фойе ДК была развернута выставка декоративно-прикладного искусства «Крым многонациональный» и выставка художественного отделения ДШИ имени Сердюка «Крым в моём сердце». В холле дворца играл духовой оркестр ДМШ №1, а гостей с хлебом и солью встречали девушки студии Арт-костюма «Афродита» в народных костюмах десяти национальностей, проживающих на территории Крыма. На торжество прибыли почетные гости — делегация из города Перми.

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Торжественное собрание открылось демонстрацией видеоролика, посвященного дню рождения Крыма. После выступления депутатов и вручения городских наград, слово предоставили гостям из Перми. В заключение собрания керчанам и гостям города был дан праздничный концерт, в котором приняли участие ведущие творческие коллективы.

В этот торжественный день гостям праздника была показана концертная программа «Соцветие Крыма».

Ведущие от имени участников праздничной концертной программы поздравили многочисленных зрителей с Днем Республики Крым и пожелали им крепкого здоровья, неисчерпаемого запаса сил и неиссякаемой энергии, мира, добра, благополучия, реализации всех намеченных планов и дальнейших успехов в созидательной деятельности на благо родного края и процветания в единстве.

В Керчи отметили День Республики Крым

Текст и фото: Леонид Панин