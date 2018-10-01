В Керчи отметили Международный День пожилого человека

В Керчи в городском культурном центре им. Богатикова прошли праздничные торжественные мероприятия, посвященные Международному Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

На праздник были приглашены пенсионеры и ветераны Керчи, которых пришли поздравить руководители и члены общественных организаций города, творческие коллективы и ансамбли Керчи.

Первым поздравил гостей праздника председатель Керченского городского совета Николай ГУСАКОВ. Он выразил благодарность ветеранам труда и войны и пенсионерам за их труд, терпение и выдержку, и заверил, что их бесценный опыт не будет забыт новыми поколениями керчан.

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К поздравлениям присоединились военный комиссар Керчи полковник запаса Александр КОРОЛЕВ и Председатель совета ветеранов Николай КИТИКОВ.

Выдающимся гражданам Керчи преклонного возраста, внесшим свой вклад в историю и развитие города, а также ветеранам ВОВ и труда раздали грамоты, цветы, благодарности и подарки.

Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт творческих коллективов города. Гости тепло принимали выступления юных артистов, с удовольствием аплодировали, и даже повторяли за ними некоторые несложные танцевальные движения.

День пожилого человека в Керчи

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