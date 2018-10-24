В Керчи отметили рост инфекционной заболеваемости

В сентябре 2018 года отмечается рост инфекционной заболеваемости.
В сентябре 2018 года в Керчи зарегистрировано 2 142 случая инфекционной заболеваемости, включая ОРВИ, что на 29, 5% больше, чем в 2017 году.
За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 1 564 случая инфекционных заболеваний у керчан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
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В сентябре 2018 года жители Керчи обращались в медицинские учреждения, в основном, с острыми кишечными заболеваниями, вирусным гепатитом, педикулезом, туберкулезом, сифилисом, ОРВИ.
Керчане, берегите себя!