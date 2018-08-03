В Керчи отметят День физкультурника

11 августа в Керчи пройдет физкультурно-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника.

Читайте: Воспитанники СК «Планета ПРОСПОРТ» устроили масштабный флешмоб в День защиты детей

В этом году всех гостей праздника ожидает насыщенная программа: показательные выступления по боксу, дзюдо и самбо, а также йоге, паурлифтингу и силовому экстриму. В сквере Мира пройдет выставка прикладного искусства. А завершится праздник концертно-игровой программой.

План мероприятий на День физкультурника в Керчи

Зона отдыха «Утинка» (конец набережной)

9:00 – 10:00 – показательная практика ЙОГИ.

Баскетбольная площадка на набережной

16:00 – 19:00 – Первенство города Керчи по уличному баскетболу «СТРИТБОЛ 2018».

Зеленая зона около колеса обозрения

16:00 – 18:00 – показательные выступления:

— ГОО Керченской федерации бокса;

— «Клуба боевых искусств «НИО»;

— Федерации дзюдо и самбо Республики Крым в городе Керчи на базе СШ№4;

— Федерации силового экстрима «Воспоро»;

— Федерации пауэрлифтинга Республики Крым и Федерации тяжелой атлетики и пауэрлифтинга в городе Керчи;

— Регионального ООО «Российская федерация стрельбы из лука» в Республике Крым.

Сквер Мира (драматический театр им. А.С.Пушкина)

с 18:00 – выставка прикладного искусства;

с 19:00 до 21:00 – концертно-игровая программа с участием шоу-балета «TiAmo», крымской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Крым», девичьей футбольной команды МБУ г. Керчи РК «ДЮСШ по футболу» и коллектива по художественной гимнастике «Черкио».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.