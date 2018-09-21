В Керчи отметят День государственного флага и герба

В Керчи пройдут мероприятия, посвященные дню Государственного флага и Государственного герба Республики Крым.

24 сентября 2018 г. в 15.00 ч. в большом зале культурного центра им.Ю.Богатикова состоится торжественное собрание, посвященное Дню Государственного флага и Государственного герба Республики Крым, и праздничная концертная программа «Процветание – в единстве». Приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие.

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В общеобразовательных учреждениях города состоятся классные часы и тематические уроки «Моя гражданская позиция», торжественные линейки.

22 сентября 2018 г. в 12.00 ч. в библиотеке им.Н.Некрасова состоится информационный час «И флаг, и герб сердца объединяет».

24 сентября 2018 г. в 12.00 ч. в центральной городской библиотеке им. В.Г.Белинского пройдет час геральдики «Флаг, герб, гимн – государственные святыни».

В этот же день в 14.00 ч. в библиотеке им. О.Кошевого для детей состоится спринт-конкурс «Что таит в себе наш флаг», в 14.00 ч. в центральной детской библиотеке им.В.Дубинина – познавательный час юного краеведа «Мой город под победным флагом».ф

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