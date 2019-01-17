В Керчи отметят День Республики Крым

Торжественное мероприятие пройдет в ДК «Корабел».

20 января отмечается День Республики Крым. В преддверии праздника 18 января во дворце культуры «Корабел» состоятся торжественное собрание и концертная программа творческих коллективов города, посвященные знаменательной дате.

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Начало в 15.00 ч. В фойе первого этажа будут работать выставки декоративно-прикладного искусства «Крым многонациональный» и художественного отделения детской школы искусств Р.Сердюка «Крым в сердце моем».

Администрация города приглашает всех желающих принять участие в мероприятии.