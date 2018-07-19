В Керчи отметят День шахмат блицтурниром

В Керчи пройдет блицтурнир по шахматам, посвященный Дню шахмат.

Блицтурнир пройдет в воскресенье 22 июля. Место проведения: ресторан «На Дворянской», ул. Театральная 37.

Контроль времени: 5 минут до конца партии каждому участнику. Приглашаются все желающие.

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Справка:Международный день шахмат отмечается с 1966 года. Инициатива создания этого праздника принадлежит Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), которая была основана 20 июля 1924 года в Париже. По данным ФИДЕ в 2012 году в мире насчитывалось 605 миллионов взрослых, постоянно играющих в шахматы.

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