В Керчи отметят столетие комсомола

В конце месяца в Керчи состоятся мероприятия, посвящённые столетнему юбилею комсомола.

Керченское отделение Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов комсомола Крыма» поздравляет ветеранов комсомола всех поколений с предстоящим 100-летним юбилеем Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи и приглашает 29 октября 2018 года на торжества, посвященные этой дате.

В 15:00 в Комсомольском парке состоится возложение цветов к памятнику комсомольцам и торжественный митинг, а в 16:00 в Городском центре культуры и досуга имени Богатикова, находящемся на улице Свердлова, 6 (4 этаж) — торжественное собрание «Комсомол — не просто возраст, комсомол — моя судьба». В программе присутствует показ видеофильма «Юность комсомольская моя», поздравления почетных гостей, выступление ветеранов, юных керчан и праздничный концерт.

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Для передвижения из парка в Центр имени Богатикова будет подан автобус.

На мероприятия приглашаются все желающие, вход свободный.

С 15 октября по 3 ноября 2018 года в Центральной библиотеке имени В. Г. Белинского будет работать фотовыставка «Листая страницы истории керченского комсомола…». Она находится по адресу: улица Дубинина, 9/19, и открыта для посещений ежедневно, кроме пятницы, с 11:00 до 18:00.

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