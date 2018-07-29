В Керчи отпраздновали День Военно-Морского флота

В Керчи отпраздновали День Военно-Морского флота

В честь Дня ВМФ в Керчи состоялась торжественная церемония награждения военных моряков и ветеранов ВМФ. Праздничное мероприятие состоялось на городской водной станции.

С поздравлениями выступил председатель Совета ветеранов города-героя Керчь – Николай Тимофеевич Китиков. Также ветеранов Военно-морского флота поздравили представители администрации города Керчи. Администрация города наградила ветеранов грамотами и вручила профессиональный фотоаппарат.

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После поздравлений и исполнения тематических песен, ветераны направились к памятному бую на катере и возложили цветы, под вой сирены, в честь Дня Военно-морского флота.

В Керчи отпраздновали День Военно-Морского флота

 

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