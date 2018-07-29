В Керчи отпраздновали День Военно-Морского флота

Привет, Керчане и все, кто нас читает. Мы, Звездопад Воспоминаний – индивидуальные туры на внедорожнике по самым красивым, недоступным и интересным местам Крыма. Сегодня расскажем вам про Белую Скалу. Как ни странно, знакомство с этим прекрасным местом произошло у нас случайно. Несколько лет двигаясь по трассе Симферополь-Керчь, мы видели что-то большое и белое вдалеке. И […]