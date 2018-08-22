В Керчи отпраздновали Курбан-байрам (ФОТО)

Вчера в Керчи отпраздновали один и главных мусульманских праздников — Курбан-байрам, праздник жертвоприношения.

На главной площади города была установлена сцена, на которой выступали керченские танцевальные коллективы «Варирач» и «Мерджан». Крымско-татарские народные танцы не оставили никого равнодушным — яркие красивые костюмы, плавные движения и приятные мелодии.

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Также на сцене выступали керченские вокалисты.

Недалеко от сцены расположилась ярмарка прикладного искусства, на которой можно было приобрести украшения и игрушки ручной работы.

В Керчи отпраздновали Курбан-байрам

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