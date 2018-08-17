В Керчи отпразднуют Курбан-байрам и день Государственного флага Российской Федерации

Во вторник, 21 августа, в Керчи будут проводиться праздничные мероприятия, приуроченные празднованию Курбан-байрама. Они будут проходить в районе площади Ленина с 18:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Праздничные мероприятия, приуроченные празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации в 2018 году, пройдут 22 августа также в районе площади Ленина с 18:00 до 20:00.

В связи празднованием, в соответствии с п. 8 Постановления администрации города Керчи Республики Крым от 30.03.2015 г. № 118/1-п «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», в эти дни запрещается продажа алкогольной продукции за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания мероприятий.

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