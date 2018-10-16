В Керчи отравили бродячих собак

Бесконечная борьба с бездомными животными довела до убийства.

Керчане сообщают в социальной сети о гибели нескольких бродячих собак. Анализируя признаки смерти, люди говорят, что это отравление:

«Человек отнял жизнь у этих собак, ни на минуту не задумавшись о том, что есть люди, для которых они были частью жизни. Которые выкормили из с пипетки, лечили, когда они болели, заботились о них. Эти создания не приносили вреда никому вокруг. Единственное, что они приносили — это счастье, и заставляли улыбаться даже в самые плохие времена».

Злободневный вопрос о бродячих животных касается всех жителей города. Одни защищают невинных животных, другие говорят о срочных мерах их истребления.

И здесь можно понять каждого — кто-то видит в больших голодных псах угрозу, другие — лучшего друга.

Единственное, в чем сходятся бесконечные споры — нужен приют для бездомных животных.

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Приют — это место, где за животными должны следить, кормить, приводить их в порядок и находить им семью. Такое доброе дело стоит немалых денег. Именно в финансах всегда кроется истинная причина многих проблем.

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