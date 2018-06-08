В Керчи отремонтировали дорогу к больнице №1

Керченская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки были установлены нарушения в виде ненадлежащего качества дорожного покрытия по улице Комарова. В частности, целостность дорожного покрытия повреждена во многих местах, длина и ширина отдельных выбоин достигает 2,5 м, а глубина — 0,5 м.

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Ввиду нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, прокурор города направил в суд исковое заявление о побуждении администрации Керчи произвести ремонт дорожного покрытия.

В ходе рассмотрения гражданского дела по иску прокурора дорога, ведущая к городской больнице №1, отремонтирована.

Состояние дорожного покрытия до ремонта

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