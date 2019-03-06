В Керчи отремонтируют 81 лифт

Власти Крыма направят средства на капитальный ремонт и замену лифтов Керчи. Такие данные были озвучены вице-премьером Ириной КИВИКО на встрече с Главой Крыма Сергеем АКСЕНОВЫМ.

В ходе встречи вице-премьер сообщила, что Министерство имущественных и земельных отношений Крыма перевыполнила план от приватизации имущества на 1 750 000 000 рублей. Большую часть этих средств решено направить в муниципальные образования Крыма.

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«В частности, 800 000 000 рублей будут направлены на замену и ремонт лифтов по всему Крыму. В Керчи запланирован ремонт и замена 81 лифта», — уточнила КИВИКО.

Также ремонт лифтов и замена лифтов будут произведены и в других городах Крыма.