В Керчи отремонтируют квартиры очередникам

Из местного бюджета выделены средства на ремонт четырех муниципальных квартир.

Об этом сообщает глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН:

«В однокомнатных квартирах, расположенных в районе улицы Сморжевского и Вокзального шоссе предусмотрена замена коммуникаций, ремонт санузлов, отделка стен, потолка, пола, замена окон. Также в квартирах будет установлен бойлер и мойка на кухне».

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В ближайшие дни будет объявлен конкурс на определения подрядчика.

После благоустройства квартир и приведения их в надлежащее состояние ключи от них получат керчане, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий.