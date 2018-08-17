В Керчи отремонтируют школьные стадионы

В Керчи дошло дело и до благоустройства школьных стадионов.

Еще в 2017 году был вынесен неутешительный вердикт: ни одна городская школа не располагает приличным стадионом. Поэтому в этом году администрация города Керчи решила разработать за счет спонсорских средств проекты их благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Решение о реконструкции обусловлено аварийным состоянием почти всех школьных стадионов — разбит асфальт, отсутствуют трибуны и освещение, доживают свой век старые турники и футбольные поля.

Несмотря на аварийное состояние, в теплое время года в школах продолжают проводить занятия физкультурой на открытом воздухе. В остальное же время на стадионах, как правило, гуляют мамы с детьми, проводят время жители близлежащих домов. А потому, вместе с благоустройством школьных стадионов рассматривается вопрос о том, чтобы обнести учебные заведения заборами и закрывать школьные территории на ключ.

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