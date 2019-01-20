В Керчи отремонтируют спортзал для занятий тхэквондо

На главном стадионе Керчи каждый день проходят занятия по всевозможным видам спорта. Занятия посещают сотни детей.

В рамках проекта «Виртуальная приёмная» главе администрации Керчи Сергею БОРОЗДИНУ на его личной странице в социальной сети «Facebook» керчанка задала вопрос о состоянии крыши на третьем этаже центрального здания стадиона 50-летия Октября. Она утверждает, что в спортивном зале, где проводит занятия секция тхэквондо, сильно течёт крыша.

«Во время осадков подставляется много вёдер, так как просто подстеленных тряпок мало. От влаги отваливается потолочная плитка. Становится страшно за жизнь детей, ведь это серьёзные нарушения», — рассказывает керчанка.

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Сергей БОРОЗДИН пообещал, что как только наладятся погодные условия и восстановится сухая погода без осадков, ремонт крыши будет выполнен в первую очередь.

До 1 сентября этого года будет полностью отремонтирован спортивный зал, где проводятся занятия.

