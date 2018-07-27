В Керчи отремонтируют театр имени А.С. Пушкина

В состав Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» вошел театр имени А.С. Пушкина. Об этом на своей официальной странице Facebook заявил заместитель главы Администрации города Керчь Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

«Сегодня получили официальное долгожданное подтверждение, что в состав Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года » в части укрупненного мероприятия «Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры Республики Крым» включен объект «Капитальный ремонт МБУК «ГДК», Республика Крым, города Керчь, ул. Ленина 46, (театр им. А. С Пушкина )», — написал заместитель главы Администрации.

Сроком реализации проекта назначили 2020 год.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.