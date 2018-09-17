В Керчи ожидаются перебои с подачей воды

Керченский водоканал сообщает, что 19 сентября будут проводится аварийные работы на ВНС.

Керченский водоканал сообщает, что в связи с аварийными работами на ВНС №4, 19.09.18 г. с 08.00 ч. и до окончания работ (работы при необходимости будут производиться круглосуточно) вода в город будет подаваться с перебоями и пониженным давлением.

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Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

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