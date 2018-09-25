В Керчи ожидаются первые заморозки

В ближайшие дни в некоторых районах Крыма ожидаются первые заморозки.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозировали, что 26 и 27 сентября 2018 года будут самыми холодными днями сентября. Однако появилось экстренное сообщение о первых заморозках в некоторых районах Республики Крым.

На полуострове объявлено экстренное предупреждение о заморозках ночью и утром 26 и 27 сентября. Об этом сообщает Риа Новости Крым пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

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«По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ночью и утром 26 и 27 сентября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…3 градуса мороза», — говорится в сообщении.

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