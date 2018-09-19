В Керчи перебои с водоснабжением

Сегодня в Керчи перебои с подачей воды.
Напоминаем, что сегодня Водоканал проводит аварийные работы на ВНС. В связи с этим вода в некоторые районы города будет подаваться с пониженным давлением и возможна полная остановка подачи воды.
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Работы начались в 8 утра и проводятся до сих пор. Срок окончания пока неизвестен.
Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды.