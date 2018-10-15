В Керчи перекроют дорогу на Митридат 20 октября

В связи с проведением велогонки 20 октября для транспортных средств будет ограничен заезд на гору Митридат.

«Администрация города Керчи информирует: в связи с проведением велогонки «Кольцо Митридата» 20 октября 2018 года с 9:00 ч. до 15:00 ч. подъем на гору Митридат будет перекрыт сотрудниками ГИБДД», — говорится в сообщении.

Свой автомобиль вы можете оставить на стоянке возле Пританея. Парковка на грунтовой площадке на подъеме горы будут запрещена, так как через нее пройдет трасса велогонки.

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Напомним, в рамках проведения первой велогонки «Кольцо Митридата» предусмотрены не только спортивное состязание, но и развлекательная программа. Подробнее читайте на официальном сайте велогонки.

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