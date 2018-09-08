В Керчи перенесли концерт группы «Премьер-министр»

Из за сильного урагана празднование Дня города Керчи перенесли в культурный центр им. Богатикова.

Праздничный галла-концерт, где выступит хэдлайнер праздника группа «Премьер-министр» спасают от стихии.

Все выставки, выступления и торжественные мероприятия уже проходят в Культурном центре.

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Напомним, сегодня в Керчи разбушевалась стихия — сильнейший ветер с порывами до 20 метров в секунду повалил несколько деревьев в городе, большинство районов обесточены.

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