В Керчи перенесли концерт группы «Премьер-министр»

Из за сильного урагана празднование Дня города Керчи перенесли в культурный центр им. Богатикова.
Праздничный галла-концерт, где выступит хэдлайнер праздника группа «Премьер-министр» спасают от стихии.
Все выставки, выступления и торжественные мероприятия уже проходят в Культурном центре.
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Напомним, сегодня в Керчи разбушевалась стихия — сильнейший ветер с порывами до 20 метров в секунду повалил несколько деревьев в городе, большинство районов обесточены.