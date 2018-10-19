В Керчи перестали работать светофоры

В Керчи снова появились проблемы с неработающими светофорами.
Жители города поделились с редакцией КерчьИНФО информацией о том, что сейчас на пересечении улиц Мирошника и Маршала Ерёменко, а также на переходе с автовокзала на Центральный рынок перестали работать светофоры.
В связи с неполадками в их работе, на участке улицы между светофорами наблюдается небольшое затруднение движения.
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Данная ситуация является опасной для водителей и пешеходов. Команда КерчьИНФО призывает керчан и жителей города быть осторожными на дорогах.
Напоминаем, что в связи с траурными мероприятиями, организованными в память погибшим в керченской трагедии, введены ограничения движения транспорта.