В Керчи перестали работать светофоры

В Керчи снова появились проблемы с неработающими светофорами.

Жители города поделились с редакцией КерчьИНФО информацией о том, что сейчас на пересечении улиц Мирошника и Маршала Ерёменко, а также на переходе с автовокзала на Центральный рынок перестали работать светофоры.

В связи с неполадками в их работе, на участке улицы между светофорами наблюдается небольшое затруднение движения.

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Данная ситуация является опасной для водителей и пешеходов. Команда КерчьИНФО призывает керчан и жителей города быть осторожными на дорогах.

Напоминаем, что в связи с траурными мероприятиями, организованными в память погибшим в керченской трагедии, введены ограничения движения транспорта.

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