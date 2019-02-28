В Керчи перестали работать троллейбусы?

В Керчи перестали работать троллейбусы?

Журналисты КерчьИНФО узнали, что на совещании в «Керчьгортрансе» было принято решение о запрете на выезд всех троллейбусов.

Керчанин, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что на предприятии состоялось рабочее совещание, на котором было принято решение о запрете на выезд всех троллейбусов. Поскольку транспорт находится в аварийном состоянии и их опасно выпускать в город, около 50 сотрудников «Керчьгортранса» остались без работы.

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На самом предприятии давать комментарии по этому поводу отказались. Журналисты проверяют информацию. Результат будет опубликован на сайте КерчьИНФО немного позже.

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