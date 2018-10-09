В Керчи первокурсников посвятят в курсанты: первая репетиция (ФОТО)

На площади Ленина прошла первая репетиция торжественного посвящения в курсанты студентов Керченского Государственного Морского Технологического университета.

Традиция посвящать своих студентов в курсанты сложилась в КГМТУ совсем недавно. В течение последних лет торжественные мероприятия, посвященные этому событию, проходят на главной площади города.

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В этом году принимать в ряды гардемаринов керченских студентов-первокурсников будут в субботу 13 октября в 10.00.

В Керчи первокурсников посвятят в курсанты: первая репетиция (ФОТО)

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