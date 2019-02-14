В Керчи планируется строительство противооползневых сооружений

В Керчи состоялось рабочее совещание по вопросу строительства противооползневых сооружений в районе Аршинцево. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики Крым.

В ходе совещания обсуждались вопросы расширения участка застройки и подготовки необходимых документов для строительства объекта. Кроме того, рассматривались вопросы определения принадлежности подъездной дороги и трубопроводов подачи воды к строениям, находящимся в зоне застройки, технических решений по транспортировке воды из накопительных резервуаров.

Противооползневые мероприятия предлагается осуществить в районе улицы Черноморская.

Читайте: Трассу «Таврида» и еще 1 000 км дорог уложат с применением «суперпокрытия»

Строительство противооползневых сооружений берегового склона в районе Аршинцево снизит прогрессирующий характер оползневой активности и морской абразии побережья, создаст безопасные условия для проживания в районе жилой многоэтажной застройки по улице Черноморская, предотвратит экономические и экологические последствия природных и техногенных катастроф. Строительство находится на контроле министерства экономического развития Российской Федерации.