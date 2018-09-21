В Керчи планируют отключение электроснабжения

В Керчи планируют отключение электроснабжения.

Крымэнерго информирует керчан, что с 22 по 25 сентября возможно ухудшение надежности электроснабжения потребителей Республики Крым и г. Севастополя.

В период с 00:00 часов 22 сентября по 06:00 часов 25 сентября 2018 года

будут проходится ремонтные работы 1 СШ 220 ПС 220 кВ «Кафа».

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АО «Мобильные ГТЭС», АО «КрымТЭЦ», ООО «СГС Плюс» поручено

обеспечить постоянную готовность генерирующего оборудования к работе с

использованием всей располагаемой мощности.

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