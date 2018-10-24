В Керчи планируют построить целых две стоянки для яхт, отель и бассейн

Региональная межведомственная команда представила проект по развитию яхтенного туризма и экстремальных видов спорта в Республики Крым.

Протяженность береговой линии Крымского полуострова — 2 500 километров. Это больше, чем в Краснодарском крае, где уже есть яхтенные марины. В Крыму же такая пока только одна, в Балаклаве (Севастополь). На учете в двух регионах состоит всего шесть тысяч маломерных судов. Об этом сообщает «Российская газета».

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Разработанный межведомственной группой проект предусматривает создание на полуострове семи яхтенных марин на 3 850 мест. В них планируется размещать как маломерные, так и круизные суда. А также там намерены организовать судовое сопровождение, пограничные и таможенные услуги и гостиничный сервис.

В марине «Генуэзский мол» в Керчи на площади 6, 6 гектара планируется разместить от 350 до 450 парковочных мест, отель на 170 номеров, олимпийский бассейн, ангар для хранения маломерных судов, заправочную станцию и паркинг. Марина «Аршинцева коса» в Керчи объединит производство и обслуживание маломерных судов и благоустроенные гостиницы и пляжи.

«Развитие яхтинга и сопутствующей инфраструктуры позволит Крыму конкурировать с мировыми курортами», — заявила заместитель министра экономического развития Республики Крым Татьяна МАЛИЙ в своем выступлении в рамках презентации проекта по развитию яхтенного туризма и экстремальных видов спорта в Республики Крым.

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