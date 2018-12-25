В Керчи планируют построить спортивный комплекс

В Керчи хотят построить многофункциональный спортивный комплекс. Архитектурно-планировочное решение Дворца Самбо спортивно-патриотического клуба «Слава» рассмотрели на градостроительном совете. Об этом глава администрации г. Керчь Сергей БОРОЗДИН сообщил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте»

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В здании будет универсальный большой зал на 4 ковра для борьбы, трибуны для болельщиков. Здесь будут проводиться соревнования, матчи и тренировки. Также построят два зала, в которых будет по одному ковру. В комплексе будут душевые, раздевалки, фитнесс-зал и баня, балконы и террасы для отдыха и кафе.

Строительство будет производиться в 2 очереди. Сначала возведут комплекс, а затем построят хостел на 250 мест, где смогут размещаться участники соревнований и тренеры команд, прибывшие из других городов, на время состязаний.

«Планируется построить спортивный комплекс в районе улицы Генерала Петрова. Вокруг него будут обустроены парковочные места, разбиты газоны и аллеи, отведен участок и под фонтан», — пишет глава города.

Современный спортивный комплекс будет построен по инвестиционному соглашению с Республикой Крым. Сейчас идет процедура его оформления. Для общего пакета документов необходим протокол заседания градостроительного совета Керчи. Все его члены единогласно высказались «за» строительство комплекса с учетом озвученных рекомендаций.

Фото Администрации города Керчь