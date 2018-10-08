В Керчи планируются перерывы в трансляции телепрограмм

На радиотелевизионной передающей станции Керчь планируются перерывы в трансляции телепрограмм.

Филиал радиотелевизионной передающей станции «РТПЦ Республики Крым» информирует, что на РТПС Керчь запланировано проведение монтажных работ по установке системы резервирования передающего цифрового оборудования РТРС1, РТРС2. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Керчь.

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С 10 по 12 октября на отрезке времени с 8:00 до 18:00 планируются технологические перерывы в трансляции телепрограмм: MX1-60 TBK, MX2-41 TBKX, MX3-24 TBK.

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