В Керчи по ночам прокалывают шины

Сегодня ночью в районе ост. «Библиотека» по ул. Пошивальникова неизвестные прокололи шины автомобиля прямо «под носом» у спящей хозяйки авто.

Владелицей автомобиля оказалась молодая керчанка, жительница одной из ближайших пятиэтажек. Шокированная хозяйка иномарки вызвала эвакуатор для доставки автомобиля на СТО.

По словам автолюбительницы, молодая женщина паркуется на этом месте уже не первый год и раньше подобных проблем никогда не возникало.

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«Машина стояла на сигнализации прямо под окнами. Я сплю чутко, поэтому если была бы какая-то пьяная компания или еще какие-то беспорядки, то я бы точно услышала», — поделилась с журналистами КерчьИНФО расстроенная владелица пострадавшего автомобиля.

После осмотра авто в одной из керченских СТО выяснилось, что шины «мерседеса» не просто прокололи каким-то гвоздем. По словам мастера, вандал воспользовался крупным ножом и с силой проткнул им три из четырех колес автомобиля.

Призываем всех керченских автолюбителей и гостей города-владельцев авто, которых с появлением Крымского моста с каждым днем становится все больше, быть внимательнее и, по возможности, оставлять свои транспортные средства на охраняемых стоянках, особенно в ночное время суток.

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