В Керчи почтили память сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей

Профессия защитника правопорядка — одна из самых опасных и рискованных в современном обществе. К огромному сожалению, не обходится без боевых потерь.

Сегодня, 8 сентября, сотрудники ОМОН г.Керчь Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю почтили память сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей, старшины милиции Порывай Максима Евгеньевича.

В памятном мероприятии приняли участие сотрудники, стажеры, ветераны ОМОН г.Керчь Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

Заместитель командира ОМОН г.Керчь Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю напомнил собравшимся о самоотверженности и храбрости Максима Евгеньевича Порывай в выполнении служебного долга.

8 сентября 1994 года сотрудникам роты милиции быстрого реагирования «Беркут» г.Симферополя и их коллегам из Керчи была поставлена задача обезвредить особо опасного вооруженного преступника в селе Осовины Ленинского района г. Керчи. Когда сотрудники «Беркута» выбили массивную дверь, из образовавшегося проёма прозвучали выстрелы.

Старшина милиции Максим Порывай получил ранение в сердце. Пуля прошла через лямку бронежилета. Ответным огнем преступник был уничтожен.

За мужество и героизм проявленный при выполнении служебного долга Максим Евгеньевич Порывай награжден орденом «За заслуги» III-й степени и краповым беретом посмертно.

В завершении мероприятия сотрудники почтили погибших минутой молчания и возложили цветы.

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