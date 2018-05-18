В Керчи почтили память жертв депортации

Церемония возложения цветов к памятному знаку «Жестокости и насилия» прошла сегодня в сквере железнодорожного вокзала. Керчане почтили память народа, депортированного из Крыма 74 года назад.

На мероприятие почтить память жертв депортации пришли представители Администрации города, духовенства и неравнодушные керчане. Также присутсвовал имам Керчи Марлен АДЖАРИПОВ, который произнес траурную речь. Завершилось мероприятие минутой молчания. А траурный митинг продолжит служба в мечети Джума-Джами в 12.00 часов.

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Ежегодно 18 мая в Республике Крым отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма. Эта памятная дата была установлена решением Верховного Совета Крыма в 1994 году и подтверждена республиканским законом от 3 марта 2015 года, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма. Именно 18 мая 1944 года началась депортация крымских татар, итальянцов, греков, армян, болгар в Среднюю Азию.

18 мая — День памяти жертв депортации крымских татар фото

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