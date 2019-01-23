В Керчи почтят память депортированных итальянцев

В Керчи будет проходить День памяти итальянских жертв репрессий и депортации по национальному признаку. Об этом сообщает заместитель главы администрации города Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ на своей личной странице в «Facebook».

Операция по депортации итальянского населения началась 28 января 1942 года. Отряды НКВД доставляли под вооруженным конвоем семьи итальянцев в Камыш-Бурунский порт. С утра 29 января первую партию итальянских семей начали вывозить из Крыма через Керченский пролив, при этом одно судно полностью затонуло.

Оставшаяся часть итальянских семей была вывезена позже, а некоторые семьи были депортированы в июне 1944 года вместе с другими национальными меньшинствами.

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День памяти итальянских жертв репрессии и депортации по национальному признаку отмечается итальянской общиной ежегодно, начиная с 2009 года.

27 января в здании администрации города Керчи с 13.00 до 14.00 в кабинете 101 пройдет мероприятие, посвященное этому событию. После торжественной части планируется возложение цветов на воду с пирса городской набережной, а затем участники почтят минутой молчания погибших при депортации.

На сегодняшний момент подтверждено участие в мероприятии депутата итальянского парламента Вито КОМЕНЧИНИ.