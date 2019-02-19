В Керчи поддержали обвинение о незаконной вырубке деревьев

Подсудимому наказание в виде штрафа в размере 8 000 рублей.

Керченской транспортной прокуратурой поддержано государственное обвинение по делу о незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мировой суд судебного участка № 53 Кировского района Крыма вынес приговор 39-летнему жителю села Васильковое.

Установлено, что 26 ноября 2018 года подсудимый осуществил незаконную рубку защитных лесонасаждений линии Джанкой-Феодосия выдела № 241 Керченского производственного участка ОП «Симферопольская дистанция защитных лесонасаждений»

ФГУП «Крымская железная дорога», расположенного в Кировском районе Крыма.

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В результате преступных действий подсудимого ФГУП «Крымская железная дорога» причинен имущественный ущерб на сумму 5 660 рублей. Причиненный ущерб добровольно возмещен им в ходе предварительного следствия в полном объеме.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также ряда смягчающих наказание обстоятельств, в том числе наличия у виновного на иждивении малолетних детей, назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 8 000 рублей.