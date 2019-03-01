В Керчи подорожает проезд в маршрутках

Общественная палата Крыма согласовала повышение тарифов на городские и пригородные пассажирские перевозки. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым.

В рамках очередного заседания члены Общественной палаты Республики Крым обсудили возможность изменения тарифов на проезд в городском и пригородном транспорте.

«Действующие тарифы на проезд в городском и пригородном транспорте установлены в 2016 году. В 2018 году специалистами Госкомцен Крыма внедрен нормативный метод расчета тарифа на перевозку пассажиров, в соответствии с которым заявителем установления тарифов являются заказчики перевозок — органы местного самоуправления. Материалы для расчета тарифов подали все крымские муниципальные образования», — отметил заместитель председателя ведомства Вячеслав МАРТЫНОВ.

Специалистами Госкомитета проведен анализ предоставленных материалов и по итогам рассмотрения документов проведен расчет транспортной работы по каждому транспортному средству и всем маршрутам всех городов. По итогам уровень расчетного тарифа составил 17 рублей для Керчи, Алушты, Симферополя, Джанкоя, Феодосии, Ялты и Евпатории, 15 рублей – в Саках, Судаке и Бахчисарае.

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Такие цифры обоснованы ростом цен на топливо, необходимостью обновления подвижного состава, повышения зарплаты водителей, осуществления текущих ремонтов и технического обслуживания маршруток.

Помимо того, увеличится и цена билетов в пригородном транспорте.

По итогам обсуждения члены Общественной палаты Крыма поддержали необходимость увеличения тарифов при условии соблюдения автоперевозчиками обязательств по обновлению подвижного состава и неукоснительному соблюдению графика движения городских и пригородных автобусов.

Члены Общественной палаты поддержали необходимость увеличения тарифов при условии существенного улучшения качества обслуживания пассажиров.