В Керчи подорожал проезд в троллейбусах

В Керчи существует небольшая проблема с общественным транспортом — ходит он не так часто, как хотелось бы. Однако стоимость проезда в нем повышается постоянно.

Многие керчане во время новогодних каникул не пользуются городским общественным транспортом, поэтому новость о подорожании проезда будет для них сюрпризом. Так случилось и с нашей постоянной читательницей, которая прислала в редакцию КерчьИНФО гневное письмо с жалобой на работу троллейбусов.

«Первый раз в новом году ехала в троллейбусе. И знаете что? Проезд стоит 16 рублей!» — возмущается керчанка.

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Ещё 25 декабря стало известно, что с 1 января 2019 года керчане будут больше платить за проезд в городских троллейбусах. Приказы о новых тарифах на перевозку пассажиров и багажа опубликованы государственным комитетом по ценам и тарифам.

Проезд в городских маршрутках не изменился. Он составляет 13 и 15 рублей соответственно.