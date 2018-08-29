В Керчи увеличат количество мест в детских садах

В Керчи прошло расширенное совещание об итогах развития отрасли образования в прошлом учебном году и задачах на новый 2018/2019 учебный год. Об этом сообщает администрация города.

Перед руководителями и представителями учебных заведений города выступили приглашенные специалисты различных служб. Они акцентировали внимание на важности организации профилактической совместной работы сотрудников полиции с образовательными учреждениями города, на совместных мероприятиях по недопущению оборота фальсифицированной и небезопасной продукции в образовательных организациях города Керчи.

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Начальник управления образования администрации города Керчи Виктор ДАХИН предоставил расширенный доклад о деятельности вверенных учреждений в прошлом учебном году.

В 2017/2018 учебном году в учреждениях дошкольного образования обучалось 4 605 учащихся, а в 21 общеобразовательной организации города ­– 11 278.

В 2018 году выпускников 11 классов – 566 человек, 9-х классов – 1 087человек. Получили аттестаты об основном общем образовании с отличием 43 выпускника 9-х классов, золотые медали — 61 выпускник 11-х классов.

В 2018/2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях города планируется обучать 11 417 учащихся, что на 139 больше по сравнению с прошлым учебным годом, а также больше 4 000 детей-дошкольников.

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Продолжает решаться проблема обеспечения доступности дошкольного образования.

В рамках Муниципальной поэтапной программы по реализации Народной программы на 2015-2020 годы «Дошкольное детство Крыма» за счет средств местного бюджета выполнен ремонт в 2 ранее не функционирующих группах детских садов № 15, 20, что позволило к началу учебного года создать дополнительно 50 мест. Кроме того, в 2018 году планируется приобретение двух модульных детских садов в дошкольные образовательные учреждения № 11 и 54, что позволит создать дополнительно 200 мест.

На сегодняшний день все образовательные учреждения города Керчи получили лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Свидетельства о государственной аккредитации получили 19 общеобразовательных учреждений.

В двух общеобразовательных учреждениях «Школа № 28» и «Школа-гимназия № 2 им. В. Г. Короленко» аккредитационная экспертиза в соответствии с графиком Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым будет проведена в сентябре 2018 года.

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