В Керчи поговорят о греческой культуре

В рамках XX Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» в Керчи пройдет круглый стол «Влияние греческой цивилизации и культуры на историческую судьбу Крыма».

Цель мероприятия — обсудить на экспертном уровне вопросы взаимодействия российских и крымских государственных и общественных организаций в деле содействия развития культурного и гуманитарного обмена между народами России и Греции и сохранения наследия памятников греческой культуры в Крыму.

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На круглом столе обсудят следующие вопросы:

значение греческой цивилизации для развития народов Северного Причерноморья;

сохранение исторических памятников античной эпохи;

Греция и Россия: общие страницы истории;

греческая диаспора юга России и историческая судьба крымских греков и др.

На мероприятии выступят компетентные специалисты из Керчи, а также гости города: директор ВКИКМЗ Татьяна УМРИХИНА, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Элеонора ПЕТРОВА, директор Греческого культурного центра в Москве Теодора ЯННИЦИ и др.

Время: 12:00. Место: Керчь, ул. Свердлова, 7.

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