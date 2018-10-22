В Керчи показали новый проект будущей набережной: водянку демонтируют, территорию увеличат

В рамках публичных слушаний по проекту межевания территории реконструкции городской набережной керчане увидели будущую зону отдыха, которая должна стать главным украшением Керчи.

Компания «Свечение» снова показывает презентацию будущей набережной Керчи. Теперь завершились изыскательные работы. Теперь мы имеем представление о том, в каком состоянии сейчас находится прибрежная зона в центре Керчи:

«Большая чать конструкций пришли в негодность. Как бы мы не жалели, но с привычной и любимой многими водной станцией придется прощаться», — заявил Олег ПИТЕЦКИЙ.

Главный вопрос публичных слушаний — зонирование набережной. По проекту от архитекторов набережную разбили на зоны — детская, молодежная, историческая, концертная и прогулочная (променадная).

Главное архитектурное строение, с громким название «Пробуждение грифона», представляет собой концертную зону. А под крыльями грифона может разместиться музейная зона или галерея, которая расскажет о 26-вековой истории Керчи.

Историческая зона — целая Аллея древности, которая будет посвящена всем эпохам истории самого древнего России.

Керчане пришли на слушания и внесли свои предложения по зонирования, а так же конкретным объектам на будущей набережной.

Подробности об итогах публичных слушаний читайте на сайте КерчьИНФО.

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