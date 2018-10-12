В Керчи полицейские провели внеплановые сходы граждан по профилактике мошенничества

Заместитель начальника (по охране общественного порядка) подполковник полиции Александр Михайлусов еще раз напомнил местным жителям о простых мерах безопасности, которые уберегут граждан от действий злоумышленников.

Он рассказал, что всем давно известные схемы мошенничества до сих пор прекрасно работают. Мошенники, представляясь сотрудниками банков, коммунальных служб, мобильных операторов, родственниками с легкостью входят в доверие граждан и реализуют свой злой умысел.

Кроме того, участковые уполномоченные полиции территориальных отделов УМВД России по г.Керчи подробно на примерах объяснили, какие существуют наиболее распространенные виды мошенничества.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам необходимо помнить и соблюдать ряд простых рекомендаций — ни в коем случае не перечислять денежные средства неизвестным лицам, необходимо всегда информацию проверять у официальных источников», — призвала жителей начальник ОУУПиПДН отдела полиции №1 УМВД России по г.Керчи Наталья Блинова.

Полицейские на встречах с горожанами подчеркнули, что в большинстве случаев жертвами мошенничества становятся пожилые люди, поэтому стражи порядка попросили передать данную информацию своим пожилым родственникам и предупредить их об уловках мошенников.

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В завершении встречи керченские правоохранители раздали памятки с номерами телефонов полиции, по которым в случае необходимости жители имеют возможность обратиться за помощью в любое время суток.

МВД по Республике Крым в очередной раз предупреждают граждан об основных видах дистанционного мошенничества:

Продавец остался ни с чем… Гражданин размещает объявление о продаже имущества на одном из сайтов в сети Интернет. Через некоторое время ему звонят якобы покупатели с намерением приобрести товар.

Зачастую, собеседник заявляет, что в банкомате уже снял денежные средства для оплаты, и чтобы они «не сгорели» нужно их срочно перечислить на карту продавца.

Для этого продавец берет свою банковскую карту и идет к ближайшему банкомату.

Далее жертва, действуя по инструкции злоумышленника, путем набора необходимой комбинации клавиш, находясь в заблуждении, самостоятельно перечисляет свои денежные средства на чужой счет.

Родственники в беде…. Неизвестные, позвонив по телефону, могут представляться сотрудниками полиции. Злоумышленники сообщают потенциальной жертве, что ее близкий родственник (зачастую это сын или внук) якобы задержан правоохранительными органами за совершение преступления, либо попал в иную неприятную ситуацию. При этом «лжеправоохранители» предлагают «уладить данную ситуацию» путем выплаты определенной суммы денег. Не перечисляйте деньги, свяжитесь с родственником и сотрудниками полиции.

СМС пароли…. В этом случае на мобильный телефон жертвы приходит сообщение с паролем. После чего немедленно раздается звонок и уверенный голос, вежливо и жалобно извиняется и просит переслать этот пароль смс-кой на его номер, потому что якобы неверно ввел свой номер телефона на сайте. Получив пароль, который отправила система верификации, злоумышленник переводит остаток баланса телефона жертвы на другой телефонный номер и далее на банковскую карту. Не сообщайте никакие пароли, приходящие на ваш телефон, свяжитесь с сотрудниками полиции.

Срочная купля-продажа по объявлению… Злоумышленником в сети публикуется весьма выгодное предложение по продаже какой-либо вещи. При этом стоимость вещи крайне низкая. Когда заинтересованная жертва начинает звонить «продавцу», последний сообщает, что продажа срочная и у него уже есть клиент, который должен забрать вещь, но предоплату он не оставил и при желании можно перекупить товар, если раньше внести предоплату или полностью оплатить товар путем перечисления денежных средств на карту. Не перечисляйте предоплату- это обман, свяжитесь с сотрудниками полиции по данному поводу.

ЗАПОМНИТЕ: ни в коем случае НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ и НЕ СООБЩАЙТЕ ПАРОЛИ. Первым делом свяжитесь по телефону со своими близкими или с сотрудниками полиции по тел. 102.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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