В Керчи полицейские задержали уличного вора

В керченскую полицию от местной жительницы поступило сообщение о хищении неизвестным лицом у нее сумки с денежными средствами.

Жительница Керчи рассказала, что вечером, когда она беседовала со своим знакомым на одной из улиц города, неожиданно к ним подбежал неизвестный мужчина и ударил их, после чего вырвал из ее рук сумку. Женщина не растерялась и побежала вслед за злоумышленником с криками о помощи, после чего грабитель, испугавшись, выбросил сумку в кусты и скрылся. Потерпевшая незамедлительно обратилась за помощью в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение суток был задержан 31-летний керчанин, подозреваемый в совершении преступления. Нашли его по фотороботу, составленному сразу же после обращения потерпевшей в городское отделение полиции.

В настоящее время мужчина находится под стражей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

За грабёж керчанину грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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