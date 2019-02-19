В Керчи «попрошаек» привлекли к административной ответственности

В Керчи подвели итоги операции «Попрошайка». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по городу Керчи.

В период с 4 по 15 февраля на территории города Керчи проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Попрошайка». За это время сотрудниками полиции было выявлено и документально зафиксировано 7 административных правонарушений, связанных с попрошайничеством.

Правонарушители были привлечены к административной ответственности.

В ходе рейдов зафиксированы неоднократные случаи попрошайничества на территории города.

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Участковыми уполномоченными полиции на постоянной основе проводится работа по профилактике бродяжничества и попрошайничества. Данная категория граждан часто находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому с точки зрения законодательства, сотрудниками полиции были применены и другие административные санкции к «попрошайкам», например, в виде составления протоколов за распитие спиртных напитков и нахождение в общественных местах в нетрезвом состоянии.