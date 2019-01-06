В Керчи пошёл долгожданный снег

Снег начал идти ещё рано утром, и он продолжает до сих пор падать с неба.

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К сожалению, для керчан которые так долго ждали его, на улице остаётся плюсовая температура. Снег опускаясь на землю тает и превращается в большие труднопроходимые лужи и грязь.

КерчьИНФО напоминает, что по данным МЧС сегодня в Крыму ожидается ухудшение погодных условий, среди которых и прогнозировался мокрый снег. Помимо этого, стоит бояться гололедицы, а также местами сильных дождей.